Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Diyanet son oruç günü 2021

Milyonlarca müslümanın oruç ibadetini gerçekleştirdiği Ramazan ayının ilk haftası geride kaldı. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? Son oruç günü ne zaman? İşte ayrıntılar..

2021 yılında pandemi gölgesinde geçen Ramazan-ı Şerif, on bir aydan daha hayırlı olarak biliniyor.

İslam aleminin manevi duygularının yükseldiği, birlik beraberlik ve yardımlaşmanın çoğaldığı bu ayı hayırlı uğurlamak da oldukça önemli.

Duaların yükseldiği, ellerin semaya açıldığı Ramazan ayının ne zaman biteceği araştırılıyor. Akabinde bayram günleri ile veda edilecek olan Ramazan'ın son günü ne zaman? İşte detaylar..

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor.Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

SON ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor, 15 Mayıs Cumartesi günü bitiyor.