Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2022 Diyanet ilk oruç tarihi

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2022 Diyanet ilk oruç tarihi

Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayı için de geri sayım başladı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2022 Diyanet ilk oruç tarihi..

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı idrak ediliyor.

İslam alemi için büyük önem arz eden üç ayların başlamasıyla beraber on bir ayın sultanı sayılan Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman, ilk oruç hangi gün tutulacak ve Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorularına yanıt arıyor.

Ramazan ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile birlikte belli oldu.

Peki Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini günler takvimi ile netlik kazandı.

Ramazan ayı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihine denk gelecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?