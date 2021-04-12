Ramazan öncesi Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda yoğunluk

İk sahur ve iftar için alışverişe çıkan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ramazan ayına saatler kala, İstanbul Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği yaşandı.

Mısır Çarşısı'nda kuru yemişçiler, kahvaltıcılar ve kahvecilerin önünde yoğunluk oluştu.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ

Vatandaşlar, iftariyelik ve sahurda yemek için gıda alışverişi yaptı.

Ramazan öncesi alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Zekeriya Aksakallı, "Hurma ve kahvaltılık aldım. Şimdi de kahve alacağım. Kalabalık korkutsa da yapacak bir şey yok." dedi.

Ramazan ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda yoğunluk ViDEO

"YOĞUNLUK OLMAZ DİYE ÇIKTIM AMA..."

Afet Varol ise, "Ramazan alışverişine çıktım. Sahurda tost yapmak için sucuk alacağım. Bir de kahve aldım. Bugün Ramazan'a son gün kala yoğunluk olmaz diye çıktım. Ama çok yoğun olduğunu gördüm. Şimdi hemen eve gideceğim." diye konuştu.

İnci Çuvalcı, "Ramazan'ın birinci günü gelmeden bir şeyler almak istedim. Peynir, zeytin aldım. Ancak Eminönü oldukça kalabalık. Her ne kadar maske taksam da yine de sosyal mesafe kurallarına uyamıyoruz. Eve gidince hemen duşa gireceğim." dedi.

"YOĞUNLUKTA ARTIŞ VAR"

Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, "Bugün yoğunluk var. Kısıtlama öncesi de vardı. Ancak Ramazan'a bir gün kalması nedeniyle yoğunlukta artış var. Vatandaşlar en çok az tuzlu tel peyniri, eski kaşar, beyaz peynir, çeçil peyniri ve zeytin alıyor." diye konuştu.