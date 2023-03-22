Ramazan ayında sakın bunları yapmayın! Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Müslüman vatandaşlar 1 ay boyunca oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek ayda yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenler de önemli. Siz siz olun Ramazan ayında sakın bunları yapmayın.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu gece vatandaşlar ilk sahurunu gerçekleştirecek.

Vatandaşlar bolluk ve bereketin arttığı, cennet açıldığı bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetini yerine getirecek.

Aynı zamanda Müslümanlar Ramazan ayında teravih namazı kılacak, Kur’an-ı Kerim okuyacak, dualar edecek ve zikirler çekecek.

Ramazan ayında yapılmaması gereken, yasak olan, mekruh olan her türlü davranışı gerçekleştirmemek gerekiyor.

Bazı davranışlara dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu yüzden biz de sizler için Ramazan ayı boyunca yapmamanız gereken maddeleri ekledik.

Gıybet yapma!

"Nasıl ateş odunu yer, bitirir; gıybet dahi a’mâl-i salihayı yer, bitirir."

Dedikodu ve gıybet, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi insanın yapmış olduğu iyilikleri, kazanmış olduğu sevapları, ifa etmiş olduğu ibadet ve amelleri yakıp tüketir.

Sosyal medyada vakit öldürme!

Çünkü boşa geçen her vakit ömrümüzden çalıyor. Hiç değilse Ramazan'da elimizde bulunan zamanı verimli geçirelim.

Malının eksilmesinden korkma!

Her gün biraz da olsa infak et. Sadaka, ömre, ruha, mala bereket getirir.