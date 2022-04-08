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    Ramazan ayının ilk cuması

    İstanbul'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:41
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    Ramazan ayının ilk cuması

    Ramazan ayında bir hafta geride kalırken on bir ayın sultanının ilk cuması bugün.

    Yurt genelinde Ramazan'ın ik cuması güzel hava ile birleşti, camiler doldu taştı.

    Vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazı için camileri doldururken özelikle tarihi camilere akın etti.

    Güzel havada Ramazan'ın ilk cuması

    Camideki manevi atmosferi tatmak isteyen 7'den 70'e birçok kişinin doldurduğu camilerde namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri cami avlusuna sererek ibadetlerini yerine getirdi.

    İstanbul'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

    Objektiflere etkileyici kareler yansıdı.

    Ankara'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazı için Melike Hatun Camii'nde bir araya geldi.

    Elazığ'da vatandaşlar özelikle İzzetpaşa Camii'ne akın etti.

    Ramazan ayının ilk cuması #1

    Ramazan ayının ilk cuması #2

    Ramazan ayının ilk cuması #3

    Ramazan ayının ilk cuması #4

    Ramazan ayının ilk cuması #5

    Ramazan ayının ilk cuması #6

    Ramazan ayının ilk cuması #7


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