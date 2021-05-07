Ramazan ayının son cuma namazı koronavirüs tedbirleriyle kılındı

Salgın önlemleri kapsamında kılınan cuma namazında, camilerde sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde saf tutuldu.

Türkiye'deki camilerde vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti.

Cuma namazı, koronavirüs kapsamındaki tedbirlere uyularak kılındı.

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI

Ayasofya Camii'nde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını gözeterek saf tuttu. Maske kuralına uyulduğu görüldü.

Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ankara'da Kocatepe Camisi'ne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camide, namaz esnasında maske takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Ramazan ayının son cuma namazı kılındı ViDEO

RAMAZAN'IN SON CUMASI EDA EDİLDİ

Edirne Selimiye Camisi'nde de vatandaşlar, cuma namazını önlemler eşliğinde eda etti.

Tokat'ta cuma namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelenler, koronavirüs tedbirlerine uyarak cami içinde ve avlusunda namaz kıldı.

Çankırı'da da Ramazan ayının son cuma namazı, koronavirüs gölgesinde eda edildi. Cuma namazı için camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu.

TEDBİRLERE UYULDU

Kent merkezindeki Ahmet Yesevi Camisi ve Sultan Süleyman Camisi'ne cuma namazı için gelenler hem caminin içinde hem de avlusunda Ramazan ayının son cuma namazını kıldı.

Çorum'da vatandaşların, namaz vaktinde evlerinin yakınlarındaki camilerde cuma namazı kılmasına müsaade edildi.

Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

CAMİLERDE SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE YERLER BELİRLENDİ

Tam kapanma öncesi vatandaşların cuma namazı için yoğun olarak tercih ettiği tarihi Ulu Cami'nin, Ramazan'ın son cuma namazında sakin kaldığı görüldü.

Kastamonu'da da Ramazan ayında vatandaşlar salgın kurallarına uygun olarak camileri doldurdu.

Vatandaşlar, camilerde sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde namaz kıldı.

Özellikle Nasrullah Kadı Cami, Atabeygazi Cami ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde yoğunluk yaşandı.