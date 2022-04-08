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    Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu?

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala plan yapmak isteyen vatandaşlar, "Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu?" sorusunu araştırmaya koyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 12:10
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    Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu?

    Ramazan ayı geldi-geliyor derken, ilk haftasını artık geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve bereket dolu ikinci haftaya giriyoruz.

    11 ayın sultanı için günlerce hazırlanırken, içerisindeyken göz açıp kapayıncaya kadar geçmesi bir yanımızı buruk bırakıyor.

    Bereketin artış gösterdiği bu ayın sonunda bayrama ulaşmayı isteyen vatandaşların bazıları ise tatil planları yapmaya başladı.

    Bayramda ailesini alıp tatile çıkmak isteyenler için süre oldukça önemli çünkü ek tatil olmaması durumunda planlar aksayabilir.

    Bu nedenle vatandaşlar biletleri almadan önce, "Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu? İşte yanıtı...

    Ramazan Bayramı kaç gün?

    Bu yıl son oruç 1 Mayıs'ta tutulacak. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre; bayramın birinci günü ise 2 Mayıs olacak.

    Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.

    Bu yüzden Ramazan Bayramı tatili 4 gün olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek.

    Ramazan Bayramı kaç gün, 9 günlük tatil olur mu? #1

    • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
    • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
    • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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