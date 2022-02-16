Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri 2022

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın bu sene hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri...

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı idrak ediliyor.

İslam alemi için büyük önem arz eden üç ayların başlamasıyla beraber on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için de geri sayım başladı.

Milyonlarca Müslüman, bu yıl Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor.

Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile birlikte belli oldu.

Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini günler takvimi ile netlik kazandı.

Ramazan ayı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihine denk gelecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?