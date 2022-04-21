Petrol
108.16
1.27%
Euro
16.03
0.60%
Dolar
14.70
0.19%
Altın
920.90
-0.27%
Borsa
2559
1.31%
Bitcoin
629.036
1.61%
BTXN Coin
29.20
-2.73%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

    11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya kısa bir süre kala, "Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?" sorusu vatandaşların gündemini meşgul etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

    11 ayın sultanı Ramazan, kalplerin birleştiği ve yardımlaşmanın çoğaldığı bir ay olarak görülüyor.

    Küslerin barıştığı ve nefsin terbiye edildiği bir ay olan Ramazan için, artık geri sayım başladı diyebiliriz.

    Ramazan'ın bitmesine üzülenler, bir taraftan ise sevdikleriyle bir araya gelecekleri bayramı iple çekmeye başladı.

    Bayramın gelmesini bekleyen ve tatillerini planlamak isteyenler, "Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte detayı...

    Ramazan Bayramı ne zaman?

    11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak. REKLAM powered byTagOn 1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
    • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
    • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? #1

    Bayramda kaç gün tatil olacak?

    Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden, Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün olması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu
    Ekonomi

    Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Kocaeli'de, çoğu hastanede korona servisleri kapandı
    Sağlık

    Kocaeli'de, çoğu hastanede korona servisleri kapandı

    Görüş Bildir