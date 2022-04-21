11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya kısa bir süre kala, "Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?" sorusu vatandaşların gündemini meşgul etmeye başladı.

11 ayın sultanı Ramazan, kalplerin birleştiği ve yardımlaşmanın çoğaldığı bir ay olarak görülüyor.

Küslerin barıştığı ve nefsin terbiye edildiği bir ay olan Ramazan için, artık geri sayım başladı diyebiliriz.

Ramazan'ın bitmesine üzülenler, bir taraftan ise sevdikleriyle bir araya gelecekleri bayramı iple çekmeye başladı.

Bayramın gelmesini bekleyen ve tatillerini planlamak isteyenler, "Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte detayı...

Ramazan Bayramı ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak. REKLAM powered byTagOn 1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Bayramda kaç gün tatil olacak?

Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden, Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün olması bekleniyor.