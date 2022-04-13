Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapmaya hazırlananlar, hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak 2022?

11 ayın sultanı Ramazan'ın bereketli geçen ilk haftası geride kalırken, adım adım bayrama yaklaşıyoruz.

Geniş iftar sofralarının kurulduğu, yardımlaşmanın arttığı ve kötü sözün edilmediği Ramazan'ı uğurlamaya hazırlananlar ise bir hayli buruk..

Gittikçe kışa doğru gelen ve dünyada aç olan insanların halini anlamamız için bizi terbiye eden Ramazan'ın ardından gelecek olan bayram için, hazırlıklar başladı.

Ramazan Bayramı'nı ailesiyle ya da tatilde arkadaşlarıyla geçirmek isteyenler, hava durumunu merak ediyor.

Nisan ayına gelmemize rağmen soğuk havanın yüzünü göstermesi, tatil hazırlığı yapanları endişelendiriyor.

Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı'nda hava raporu...

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Hava durumuna göre hareket edecek ve hazırlığını ona göre yapacak vatandaşlar için tahmini hava durumu şöyle olacak:

2 Mayıs Pazartesi (1.gün):

En yüksek: 15 derece - En düşük: 10 derece | Aralıklı yağışlı

3 Mayıs Salı (2.gün):

En yüksek: 15 derece - En düşük: 8 derece | Parçalı bulutlu

4 Mayıs Çarşamba (3.gün):

En yüksek: 15 derece - En düşük: 8 derece | Az bulutlu ve güneşli