Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ramazan davulcusu maaşları 2021

Ramazan davulcusu olarak 1 ay boyunca bu işi alabilmek için bağlı olduğunuz belediyeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Peki Ramazan davulcusu nasıl olunur, maaşları ne kadar? İşte detaylar..

Ramazan gecelerinde, sahur vakti çalışan ve mahallelerin sokaklarında gezmek suretiyle davul aracılığıyla insanları uyandıran kişilere ramazan davulcusu denilmektedir.

2021 yılının ilk sahurunu geride bırakırken vatandaşlar Ramazan davulcusu ne kadar kazanır? sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye’de ramazan ayında ramazan davulcusu olmak için detaylar merak ediliyor. Ancak Ramazan davulcuları büyük özenle seçiliyor.

Peki Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ramazan davulcuları ne kadar kazanıyor? İşte merak edilenler..

RAMAZAN DAVULCUSU NE İŞ YAPAR?

Ramazan davulcusu adından da anlaşılabildiği üzere oruç tutulan zaman dilimi olan Ramazan aylarında görev yapmaktadır.

Genel anlamda sahur vaktinde davulu ve çeşitli maniler ile insanların uyanmasını sağlamakta görev almaktadır.

Bununla birlikte ramazan davulcularının, Ramazan akşamlarında yapılan çeşitli eğlencelerde ve faaliyetlerde de yer aldığı görülmektedir.

RAMAZAN DAVULCUSU NASIL OLUNUR?

Ramazan davulcusu olarak görev alabilmek için belediyelere başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Ancak bunun için öncelikle mahalle muhtarınızdan bir uygunluk yazısı almanız gerekiyor.

Bu yazı ile beraber ve yanında ikametgah belgesi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile ilçe belediyelerine başvuruda bulunmalısınız.

Akabinde yapılacak olan seçimden sonra ramazan davulcusu olarak görev alıp, almayacağınız karar verilir ve tarafınıza bununla ilgili belge verilir.

Daha sonra da bir mahallede görev almaya başlarsınız.

RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞLARI 2021

Ramazan davulcuları, mesleklerini icra edebilmek için belediyelerden, muhtarlıklardan veya devletin herhangi bir makamından izin almaları veyahut ihaleye katılmaları gerekiyor ise de ilgili kurumlardan ramazan davulcularına yönelik herhangi bir maaş ödenmesi söz konusu değildir.

Ramazan davulcusu çoğunlukla bahşiş sistemi üzerinden para kazanmaktadır. Ramazan aylarının ortasında ya da sonunda ramazan davulcusu, görev yaptığı mahallenin evlerinde kapı kapı gezerek bahşiş toplamaktadır.

Dolayısıyla ramazan davulcusu maaşı verilen bahşiş miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Nüfus miktarının yüksek olduğu yoğun mahallelerde, ramazan davulcusunun bir ay süreyle topladığı bahşiş miktarına göre değişebilmektedir.