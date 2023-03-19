Ramazan hilali önce Büyük Okyanus'ta görülecek 29 gün sürecek ramazanın başlamasına kısa süre kaldı… Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi.

11 ayın sultanı ramazan yaklaşıyor...

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan’da idrak edilecek.

29 gün sürecek

Bu yıl ramazan, 29 gün sürecek.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan’da başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlenirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek’ten ramazanın başladığını bildiren hilalin çıkış noktasına ilişkin bilgilendirme geldi.

"Kameri ay"ları

İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Büyük Okyanus'tan başlayacak

Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülmeye başlanacağını bildirdi.

Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da görülebileceğini aktaran İşlek, "Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Hilal herhangi bir yerde gözükse..."

Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.

Yurt dışında 41 şehirde gözlem çalışması

Kameri ay başlarını, yurt içi ve yurt dışındaki hilal gözlem noktalarıyla belirlediklerini açıklayan İşlek, "Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasıtasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak." dedi.

Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her tarafına gönderildi

Hümeyra Nur İşlek, Diyanet tarafından tespit edilen namaz vakitleri, bayram namaz vakitleri, kameri ay başları ve hilal gözlemlerinin içinde yer aldığı 2023 takvimlerinin, Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her tarafına gönderildiğini kaydetti.

Diyanet tarafından basılan takvimin, yurt içinde 39, yurt dışında 25 olmak üzere 64 bölgede, 1454 şehrin imsakiye bilgilerini içerdiğini, ayrıca web sayfasında ve mobil ortamda yaklaşık 10 bin yerleşim yerinin namaz vakitlerini yayımladıklarını anlatan Hümeyra Nur İşlek, "Olmayan yerlerde de vatandaşlar bize mail veya telefonla ulaşarak talep ediyor, biz oraların koordinatlarını çıkartıp sisteme yerleştiriyoruz." bilgisini verdi.