Ramazan için hazırlayıp buzluğa atılabilecek 4 tarif

Ramazanın başlamasına sayılı günler kala, hafta sonu kısıtlamalarını fırsat bilerek ailecek hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz birbirinden lezzetli yemekleri sizlerle paylaşmak istedik.

11 Ayın Sultanı Ramazan, her yıl olduğu gibi huzur ve bereketiyle geliyor. Pandemi sebebiyle kalabalık sofralarda sevdiklerimizle buluşamasak da, ramazan boyunca yemek tariflerimizle sofralarınıza lezzet katarak yüzlerde oluşacak tebessüme vesile olmak istiyoruz. Ramazan başlamadan hem iftarda hem de sahurda hemencecik hazır olabilecek, buzlukta saklayabileceğiniz yemek tariflerini, hafta sonu kısıtlamasında sıkılmayın diye sizlerle paylaşmayı bir borç bildik ve el oyalayan lezzetleri bir araya getirdik. İşte, Ramazan ayı boyunca size zaman kazandıracak o tarifler;

ETLİ YAPRAK SARMASI

Malzemeler

- 500 gr salamura asma yaprağı

- 3 dilim limon

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için;

- 1 adet kuru soğan

- 500 gr orta yağlı kıyma

- ½ su bardağı köftelik bulgur

- 2 adet rendelenmiş domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- ¼ demet maydanoz

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

- ½ su bardağı su

Yapılışı

1. Salamura kurulmuş asma yaprakların tuzunu almak için bir süre suda bekletip süzdürün. Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın ve üzerine minik küpler halinde doğradığınız soğanı ilave edin.

2. Köftelik bulgur, rendelenmiş domates, domates salçası, maydanoz, tuz ve karabiberi de kıymaya ekleyin. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karışacak şekilde yoğurun. Ardından suyu ilave edip birkaç dakika daha yoğurun.

3. Yaprakların orta kısımlarına bir tatlı kaşığı kadar iç harç yerleştirin ve kenarlardan boşluk bırakacak şekilde yayın. Kenarda kalan yaprak kısımlarını ortaya kapatıp, sarmaları rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi tüm yapraklara uygulayın.

4. Hazırladığınız etli yaprak sarmalarını derin bir tencereye aralarda boşluk bırakmadan, bitişik olarak dizin. Halka halka kestiğiniz limon dilimlerini üzerlerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip üzerine ağırlık yapması için tabak kapatın ve suyunu ilave edin. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

5. Yaprak sarmaları soğuduktan sonra saklama kabına düzgünce yerleştirip kapağını kapatın ve buzluğa kaldırın. Yemeden bir gece önce buzdolabına alarak çözdürün ve ertesi gün iftarda ısıtarak ilk günkü tazeliğinde tüketin.

MANTI

Malzemeler

- 3 su bardağı un

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 250 gr yağsız kıyma

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1/2 bağ maydanoz

Yapılışı

1. Boş bir kabın içerisinde yumurta, su ve tuzu karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Elde ettiğiniz sert hamuru streç filme sararak 1 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurunuz dinlendikten sonra tekrar yoğurup istediğiniz büyüklükte bezelere ayırın.

2. Her bezeyi oklavayla hazır yufkadan biraz kalın bir şekilde açın. Açtığınız yufkayı kareler şeklinde kesin. Her karenin ortasına kıymalı harçtan küçük bir parça yerleştirin ve köşeleri ortada birleştirerek katlayın. Katladığınız mantıları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıttığınız 175°C fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Bu işlem mantıların birbirine yapışmadan buzlukta muhafaza etmenizi sağlayacak. Pişen mantıları soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine istediğiniz miktarda porsiyonlayarak buzlukta dondurun.

3. Önceden hazırladığınız mantıyı iftarda yemek için sadece 15 dakikaya ihtiyacınız olacak. Kaynar suda, derin bir tencerede haşladığınız mantıları suyunu süzdürdükten sonra çukur bir servis tabağına alın. Arzuya göre rendelenmiş sarımsak ilave ettiğiniz yoğurdu küçük bir kasede çırpın. 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyip kızgın yağın renk almasını sağlayın. Servis tabağına aldığınız mantının üzerine öncelikle sarımsaklı yoğurt ardından hazırladığınız yağı gezdirip nane ve pul biber ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın.

KLASİK ANNE KÖFTESİ

Malzemeler

- 500 gr dana kıyma

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 1 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- ½ tatlı kaşığı kimyon

- ½ adet bayat ekmek içi

- ¼ bağ doğranmış maydanoz

Yapılışı

1. Boş bir kaba bütün malzemeleri alıp 15 dakika yoğurun. Eğer bayat ekmeğiniz yoksa onun yerine panko ya da galeta unu kullanabilirsiniz. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve avuç içiyle bastırarak şekil verin. İsterseniz ‘İzmir Köfte’ için uzun silindir şeklinde de yapabilirsiniz.

2. Şekil verdiğiniz köfteleri saklama kabına aralarına yağlı kağıt sererek dizin ve buzlukta dondurun. Kullanmadan bir gün önce buzdolabına alıp çözdürmek en doğru yol olsa da, bunu için vaktiniz yoksa donuk halde de istediğiniz gibi pişirebilirsiniz.

PAZILI AÇIK BÖREK

Malzemeler

- 1 su bardağı su

- ¼ su bardağı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 500 gr un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı kekik

İç harcı için;

- 1 adet soğan

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 bağ pazı

- 7-8 dilim mozzarella ya da dil peyniri

- 100 gr eski kaşar

- pazılı açık börek

Yapılışı

1. Geniş bir kaba su, zeytinyağı, yoğurt, sirke, tuz, pul biber, kekik ve naneyi alıp karıştırın. Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam edin. Kıvam alan hamurun üzerine streç film geçirip 30 dakika kadar dinlendirin. Hamur dinlenirken; zeytinyağını aldığınız tavada doğradığınız soğanları sotelemeye başlayın. Kabaca doğradığınız pazı yapraklarını soğanlara ilave edip 2-3 dakika daha kavurup ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Dinlenen hamuru dört parçaya ayırın ve un serpiştirip merdaneyle açmaya başlayın. Yarım santim kalınlığına gelinceye kadar açın ve soğuyan iç harcı hamurun orta kısmına kenarlarda boşluk kalacak şekilde yayın. Mozzarella dilimlerini pazılı harcın üzerine dizip eski kaşarı rendeleyin ve yan tarafları orta kısımlara doğru pile şeklinde katlayarak kapatın.

3. Böreği düz bir tepsi üzerinde buzlukta dondurun. Bütün dondurduğunuz böreklerin arasına yağlı kağıt sererek üst üste koyup streç filme sarın ve tekrar buzluğa atın. Bu şekilde her börekte farklı iç harç hazırlayarak buzluğunuzu çeşitlendirebilirsiniz.

4. Yapmak istediğiniz zaman böreği donuk halde yağlı kağıt üzerine alıp fırın tepsisine ya da fırın taşına yerleştirin. Önceden ısıttığınız 175°c fırında yaklaşık 25-35 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Nar gibi kızaran böreğinizi dilimleyerek sıcak olarak servis edin.