Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Ramazan yardımı başvuru ekranı

Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Ramazan yardımı başvuru ekranı

Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Ramazan kolisi yardımı başvurusuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İslam alemi, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayını karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sofraların bereketlendiği, ailelerin iftar davetlerinde bir araya geldiği ve dargınların barıştığı Ramazan ayında, kalpten edilen tüm duaların kabul olduğu biliniyor.

Bereketin arttığı bu mübarek aya sayılı saatler kala ihtiyaç sahibi aileler ise Ramazan kolisi yardımı başvurusuna ilişkin detayları araştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Kızılay, belediyeler, dernek ve vakıflar, Ramazan ayında yardım kolisi dağıtıyor.

Ramazan kolisi başvurusu kabul edilen vatandaşlara, yağdan salçaya, mercimekten makarnaya pek çok gıda veriliyor. Bazı kurumlar ise Ramazan yardımı olarak nakit para ödemesi yapıyor.

Bazı kurumlara başvurular şahsen yapılırken, bazı kurumlara ise e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Peki Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet Ramazan yardımı başvuru ekranı ve ramazan kolisi başvurusuna ilişkin detaylar…

RAMAZAN YARDIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kızılay

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Vakıflar ve Dernekler

RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisi için yardımların birçoğu, kişinin ikamet ettiği bölgedeki şubelerden ve belediyelerden şahsen yapılabiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru sırasında muhtarlıktan alacağı fakirlik belgesi başvuru sırasında kolaylık sağlarken, kimi kurumlarda kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması için bazı belgeler istenebiliyor.

Ancak bu tarz talepler, kurumdan kuruma belediyeden belediyeye değişiklik göstereceği için kişilerin Ramazan kolisi için bizzat başvuru yapması gerekiyor.

Öte yandan e-Devlet üzerinden de sadece Ramazan ayında geçerli olmak üzere değil, tüm yıl boyunca geçerli olan erzak ve gıda yardımı başvurusu yapmak mümkün.

e-Devlet üzerinden gıda ve erzak yardımı başvurusu yapabilmek için, https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 internet adresine tıklayın.

Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, size yöneltilen soruları yanıtlayın ve ardından sosyal yardım türleri arasından ‘Gıda ve erzak yardımı’ seçeneğini işaretleyin.

KIZILAY RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genellikle doğal afetlerde yaptığı yardımlarla tanınan Kızılay da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl 8 milyon kişiye farklı kalemlerde 400 milyon liralık yardım ulaştıracaklarını belirtti.

Kızılay’a Ramazan kolisi başvuruları ise kişinin yaşadığı il ve ilçelerdeki Kızılay şubelerine bizzat yapılabilirken, internet üzerinden yardım başvurusunda bulunulamıyor.