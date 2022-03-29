Ramazan mukabelesi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta 2022?

Ramazan ayına sayılı günler kala mukabele ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki 2022 mukabele ne zaman başlıyor? Mukabele okuması hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşların mukabele hakkındaki araştırmaları yoğunlaştı.

Hafızın hatim indirmesi esnasında Kuran-ı Kerim aracılığıyla takip edilmesiyle gerçekleşen mukabele, kanallar aracılığıyla takip edilebiliyor.

Ramazan boyunca hem sevaplanmak hem de hatim indirmek için mukabele okuması hangi kanalda ve saat kaçta yapılacak merak ediliyor.

"Karşılıklı okuma, karşılık verme" anlamlarına gelen mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.

Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi ile başlayan mukabele, günümüzde özellikle Ramazan'da yapılmaya devam etmektedir.

Peki 2022 Ramazan mukabelesi ne zaman başlıyor? Mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar...

2022 MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2022 Ramazan ayında mukabele her gün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV'de izleyici ile buluşacak.

MUKABELE VE FAZİLETİ

Kur’an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

Ramazân-ı Şerîf’in en mühim vasfı, bir Kur’ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil’le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur’ân’ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

TELEVİZYON VE İNTERNETTEN MUKABELE SAYILIR MI?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim dinleme sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.