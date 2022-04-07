Bereket ve rahmet ayı Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren müminler, Ramazan ayının son günü ne zaman merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? İşte 2022 son oruç tarihi.

İslam dininde en önemli ibadet dönemlerinden biri olan ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, 2 Nisan'da başladı.

Bu mübarek ayda farz olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, ardından Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak.

Ramazan ayının ilk haftasının sonuna yaklaşılırken oruç tutan vatandaşlar, son oruç tarihini merak ediyor.

Ramazan ayının ne zaman biteceği ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki, Ramazan ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 son oruç tarihi...

Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı, bu yıl 2 Nisan tarihinde başladı ve 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Ramazan ayı içerisinde yer alan ve ''Bin Aydan Daha Hayırlı'' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

Ramazan Bayramı tarihleri 2022