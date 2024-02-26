Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin 15 TL'ye satılacağını duyurdu.

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11 ayın sultanı geliyor...

11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala, pide fiyatları da belli oldu.

Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatını açıklamak üzere Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basın toplantısı düzenledi.

250 gram pide 15 TL

Balcı, Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin 15 TL'ye satılacağını söyledi.

Balcı, hiçbir yerde pide fiyatının 60 TL'yi geçmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık"

Balcı, “Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye’de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde 80 artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık. Ankara, İzmir ve İstanbul’da pide fiyatları 15 lira olacak." dedi.