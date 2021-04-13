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- Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolması tarifi
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolması tarifi
Osmanlı döneminde padişah sofralarını süsleyen Erzurum yöresine ait kadayıf dolması, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte tarifi!
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 12:31
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını çeşit çeşit yemek ve tatlılarla süslendirmek isteyenler, tarif araştırmalarına başladı bile.
Erzurum’un en meşhur tatlılarından biri olan kadayıf dolması, şerbetli tatlı sevenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Çıtır çıtır özelliğiyle iştahları kabartan ve deneyince vazgeçilmez lezzetleriniz arasında yer alacak olan kadayıf dolmasının yapımı oldukça basit.
İşte, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolması malzemeleri ve tarifi...
KADAYIF DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 300 gram taze tel kadayıf
- 1 su bardağı kırılmış ceviz
Bulamak için:
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım paket vanilya
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tarife şerbeti hazırlamakla başlayın. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatın.
- Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatın ve ardından soğumaya bırakın.
- Kadayıftan avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açın.
- Ucuna bir tatlı kaşığı kırılmış ceviz içinden koyun.
- Cevizli kısımdan başlayarak sıkıca sarın.
- Kalan kadayıfları da bu şekilde sarın.
- Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpın.
- Sıvı yağı kızartma tenceresinde kızdırın.
- Hazırlanan dolmaları sütlü karışıma batırıp fazlasını sıktıktan sonra kızgın yağa atıp çevirerek altın rengini alana kadar kızartın.
- Dolmaları tencereden alır almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakın ve 5 dakika dinlendirin. Daha sonra şerbetten süzerek alın ve servis edin. Afiyet olsun..