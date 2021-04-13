Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolması tarifi

Osmanlı döneminde padişah sofralarını süsleyen Erzurum yöresine ait kadayıf dolması, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte tarifi!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını çeşit çeşit yemek ve tatlılarla süslendirmek isteyenler, tarif araştırmalarına başladı bile.

Erzurum’un en meşhur tatlılarından biri olan kadayıf dolması, şerbetli tatlı sevenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Çıtır çıtır özelliğiyle iştahları kabartan ve deneyince vazgeçilmez lezzetleriniz arasında yer alacak olan kadayıf dolmasının yapımı oldukça basit.

İşte, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolması malzemeleri ve tarifi...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

Bulamak için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?