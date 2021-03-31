Ramazan yardım paketine neler koyulur? Erzak kolisi nasıl hazırlanır?

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak isteyen vatandaşlar, erzak paketinin içine neler koyulur sorusunu araştırıyor. İşte temel malzemelerle erzak kolisi için gerekenler..

Ramazan ayının simgesi haline gelen gıda yardımı paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverler tarafından hazırlanıyor.

On bir ayın sultanı Ramazanın bereketiyle yardımlaşmak, paylaşmak ve muhtaçlara ulaşmak isteyen müslümanlar, ailelerin 1 aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde erzak paketleri nasıl hazırlanır araştırıyor.

Erzak kolisi hazırlarken fiyatların yanı sıra dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıralanabilir:

Kolinin güvenilir markalardan oluşturulması,

Ürün çeşitliliğinin Ramazanda en fazla tüketilen gıdaları içerecek şekilde oluşturulması,

Ürünlerin gramajlarına dikkat edilmesi ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi

Peki erzak yardım paketi nasıl yapılır, içinde neler olmalıdır? Ramazan yardım paketine neler konulur? İşte detaylar..

RAMAZAN ERZAK KOLİSİNE NE KOYULUR?

Erzak paketini dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz ancak yukarıda belirtilen kriterlere uygun olması karşı taraf için de daha faydalı olacaktır.

İster hazır alabileceğiniz ister ayrı ayrı alarak paketleyebileceğiniz gıda yardımı kolisine bakliyatlar başta olmak üzere, temel gıda ihtiyaçları konulmalıdır.

Ramazan paketinde olması gerekenler şöyle sıralanabilir: