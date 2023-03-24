Ramazanda eşini öpmek,öpüşmek orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı! Ramazan ayının gelmesiyle oruç Müslümanlara farz kılınan oruç ibadeti de başladı. Bununla birlikte vatandaşlar oruç bozan durumları araştırmaya başladı. Peki eşini öpmek oruç bozar mı? Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama…

Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadeti de başladı. Müslüman vatandaşlar İslam aleminde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiriyor.

Tutulan orucun temel unsuru yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır.

Oruç tutan vatandaşlar oruçluyken dikkat edilmesi gerekenleri ve orucu bozan durumları araştırmaya başladı.

En çok merak edilenlerden biri ise sevgililerin ve eşlerin birbirlerine olan yakınlığı. Ramazan ayında oruçluyken öpüşmenin ve sarılmanın oruca etkisini Diyanet ve Nihat Hatipoğlu açıkladı!

Öpüşmek orucu bozar mı?

Diyanet’in sitesinde yer alan bilgiye göre oruç tutan vatandaşlar, orucun sevabını azaltacak durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan’da cinsel ilişkiye girmek orucu bozar, bunun sonucunda hem kaza hem de kefaret gerekir.

Eşlerin birbirlerine sarılması ve öpmesiyle oruç bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve kaza gerekir.

Nihat Hatipoğlu açıkladı!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, karı-koca arasındaki öpüşmenin oruca olan etkisini şu sözlerle açıkladı:

''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''

Dudaktan öpüşmek orucu bozar mı?

Dudaktan öpüşmek şehvet içerdiği için orucu bozduğu yönünde açıklamalar bulunur. Merğınânî, el-Hidâye, II, 256'da da belirtildiği gibi eğer eşler birbirini yanaktan öper ya da sarılır ise bu oruçlarını bozmaz. Diyanet sarılmanın oruca etkisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: