İHH, Ramazan 2021 çalışmalarına “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla başladı. İHH, Ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

“Ramazan’da Umut Var” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini taşıyacak.

2 MİLYON KİŞİYE RAMAZAN YARDIMI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda yaklaşık 2 milyon kişi istifade edecek.

Ramazan’da Umut Var

TÜRKİYE ÖNLENECEK

Bu Ramazan’da yaklaşık 140 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek. 175 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 201 bin 547 adet olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye’deki gıda kolileri, 84 TIR’la birlikte 81 şehre ulaştırıldı. Dağıtımlarına başlanan kumanyalarda, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş veya yetim ailelerine öncelik veriliyor.

İFTARİYELİKLER HAZIR EDİLECEK

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 883 bin 435 kişiye iftar verilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da yine iftariyelikler hazır edilecek.

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK KIYAFET

İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımlarından 27 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk istifade edecek.

50 ÜLKEDE

İHH, bu Ramazan ayında, Türkiye’de 81 ilde ve dünyada 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Türkiye dışında savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere şu coğrafyalarda faaliyet yürütülecek:

Orta Asya ve Kafkasya: Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan ve Ukrayna. (Kırım)

Balkanlar: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Güney Amerika: Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Haiti.

Afrika: Çad, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Burundi, Etiyopya, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Gine ve Zimbabwe.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus ve İran.

Güney Asya: Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Vietnam.

GEÇEN SENE NELER OLDU?

2020 Ramazan yolculuğunda İHH, Türkiye’de 81 ilde ayrıca savaş ve kriz bölgelerinde 2 milyon 18 bin 612 kişiye ulaştı.

137 bin 244 ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı.

246 bin 857 kumanya paketi dağıtıldı.

1 milyon 79 bin 640 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

601 bin 940 kişiye iftar yemeği verildi.

100 bin 396 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

İYİLİĞE DESTEK OLMAK İÇİN

Hayırseverler, başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Bağışçılar;

FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 28 TL,

IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilecek.

Ayrıca tüm Türkiye’de bulunan insani yardım dernekleri aracılığıyla bu hayır kervanına katkı sunabilecek.