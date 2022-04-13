Ramazan'daki ibadet alışkanlığımızı devam ettirme

Diğer aylara göre ibadet ve davranışlarımızda daha dikkatli olduğumuz Ramazan ayında, Ramazan bittikten sonra da nasıl sürdürebileceğimizi ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile konuştuk.

Dinimizin şartları gereği Ramazan’ın hepimizde ayrı bir yeri ve önemi vardır.

11 Ayın Sultanı, sadece oruçtan ibaret olmadığı, bize kattığı sabır ve manevi anlamda vakti değerli geçirebileceğimizi öğrettiği kutlu bir ay olarak hayatımızda nakşediliyor.

Ensonhaber.com olarak da bu mübarek günlerde bu ayı ve bu aydan sonrasını nasıl verimli geçiririzi ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile konuştuk.

Ramazan'ın bir mektep olduğunu belirten Şensoy, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bizi öyle bir şekle şemale sokar ki..."

Eğer Ramazan'ın bir mektep olduğunu anlarsak ve o mektebi bize tanıtan neye göre tanıtmış farkına varırsak o bizi öyle toparlar şekle şemale sokar ki sizi gelecek 11 aya kadar dinç tutar.

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"Nasıl oluyor bu?"

Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor "Orucu emrettiğim ay, hani zekatı da verirseniz kat kat faziletli olacak bu ayda, ben Kur'an-ı Kerim'i indirdim diyor. Kur'an okuyanın sadece okuduğu ama içeriğinde bir şey ifade etmeyen sırlarla dolu bir kitap olarak mı gelmiştir yoksa her harfine 10 kat sevap olsa da içinde ruhumuzu diri tutacak kalbimizde imanı diri tutacak, hayatımıza çeki düzen verecek öğütlerin olduğu bir kitap mıdır?

"Sürekli eğitimde olduğumuz bir ay"

Öyleyse bu Ramazan mektebine girdiğimizde gündüzünü oruçla, akşamları teravihle her daim sadaka ve zekat dağıtarak, namazlarıyla psikolojik olarak, zekatlarıyla sosyolojik olarak, orucuyla hem sağlık hem de manevi olarak sürekli bir eğitimde bulunduğumuz zaman içerisinde dilimizde zikirlerle zihnimizi ve ruhumuzu beslediğimiz Ramazan, bizi zirveye taşıyor.

"Öyle bir kamp ki sizi 11 ay korur"

Öyle bir kampa giriyorsunuz ki. Ramazan size öyle bir iklim kazandırır ki geri kalan 11 ay sizi tutar. Oruçluyken yapmadığımız kavramlar vardır. O zaman kazandığımız irade ve nefis terbiyesi geri kalan 11 ay sizi korur.



