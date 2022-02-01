Ramazan'ın habercisi üç aylar başlıyor

İslam alemi, mukaddes üç ayları karşılamaya hazırlanıyor.

Müslümanlar tarafından her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan üç aylar yarın başlayacak.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE İHYA EDİLECEK

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek.

ÜÇ AYLARDA DAHA ÇOK YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, Recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

RAMAZAN 2 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "Ramazan'ın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

BAYRAM 2 MAYIS'TA

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.