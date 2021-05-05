Ramazan'ın şükür sadakası: Fitre

Fitre ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz ibadetlerden biridir. Bayrama ulaşmanın bir şükür sadakası olarak, her Müslüman üzerine düşen fitreyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlüdür.

Ramazan ayını yaşamanın, oruç tutup bayrama kavuşmanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak sevinçle ve huzurla gönülden verilen bir sadakadır.

Sadaka-ı fıtır, fıtır sadakası, fitre olarak adlandırılır.

Peki kimlerin fitre vermesi gerekir ? Kimlere fitre verilir, kimlere fitre verilmez? Ne zaman fitre verilir? Niyet edilir mi ? 2021 fitre miktarı kaçtır? Fitre ile alakalı en çok sorulan soruların cevabını bu haberde derledik.

KİMLER FİTRE VERİR?

Dini açıdan zengin olup Ramazanı şerifin sonuna yetişen her Müslümanın, kendisinin ve küçük çocuklarının fitresini vermesi gerekir.

Peygamberimiz s.a.v: ‘hür ya da köle, küçük ya da büyük, kadın ya da erkek ayırt etmeksizin her Müslümanın fitre vermekle sorumlu olduğunu belirtmiştir.

Hanefî mezhebinde fitre sadece zekât vermekle yükümlü olan müslümanlara vâciptir. Çünkü Hz. Peygamber bazı hadislerinde sadakanın ancak zenginliğin gereği olduğunu ifade etmiştir.

FİTRE MİKTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Verilecek olan fitrenin, bir fakirin yaşadığı toplumun koşullarına göre bir günlük yiyeceğini karşılaması gerekir.Fitre verecek olan kişinin şahsen veya aile olarak günlük gıda tüketim ortalaması ölçü alınır.

Daha fazla verilmesi nafile ibadet hükmündedir. Fazla vererek insanların ihtiyaçlarını yeterli ölçüde gidermek ve bayram sevincini olması gerektiği gibi yaşamalarını sağlamak, Allah katında ayrıca fazileti olur.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

İslâm âlimlerinin genel kabulüne göre, fitre verecek kimselerin zekâtta olduğu gibi öncelikle bulundukları yerdeki fakirlerden ve fitre verilmesi câiz olan akrabalarından başlamaları daha uygundur.

Fitre verilecek kişilerden dindar ve güzel ahlâklı olanlarının tercih edilmesi mümkün olduğu gibi bu konuda yoksulluk derecesi de ölçü alınabilir.

Diğer taraftan fitre bir kişiye de verilebilir, birkaç kişi arasında da bölüştürülebilir. Bununla birlikte fitrenin bir ihtiyacı karşılayacak miktarda olmasına da özen gösterilmelidir.

Ayrıca bir ailenin fitrelerinin tamamını bir fakire vermesi câiz olduğu gibi birkaç fakire bölüştürülmesi de mümkündür.

Fitre fakirlerin dışında borçlular, yolda kalanlar, kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenler gibi zekâtın verileceği yerler olarak Kur’an’da belirtilen (et-Tevbe 9/60) diğer kimselere de verilebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fitreyle mükellef kişinin Fakir olsalar bile anne, baba, dede, nine ile çocukları torunları ve karısına fitre vermesi câiz görülmemiştir. Çünkü sadakayı bakmakla yükümlü bulundukları kimselere vererek kendileri için dolaylı bir menfaat sağlamış olurlar. Ayrıca Durumu iyi, malı ve yeterli yiyeceği olan kişiye verilen fitre de makbul değildir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Rivayetlere göre “Resûlullah fitreyi, oruç tutanı anlamsız ve çirkin davranışlardan temizlesin, fakirlere de yiyecek bir lokma olsun diye farz kılmıştır.Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.” buyurulmuştur.

Fıtır sadakasının bayramdan önce verilmesinin daha faziletli olduğu görülmüştür. Bayram namazından önce vermek gerekir ki muhtaçlar neşe ve sürur günü olan bayramda ihtiyaç içinde dolaşmasınlar. Peygamberimiz en faziletli sadakanın ramazan ayında verilen sadaka olduğunu belirtmiştir.

2021 YILI FİTRE BAĞIŞI NE KADAR?

Diyanetin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı için fitre 28 TL olarak belirlendi. Fitre nakit olarak verildiği gibi çeşitli gıda maddeleri ile belirlenen ölçülerde de verilebilir.