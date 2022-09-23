Türkiye Sanat Müziği yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan genç şarkıcı, Sezen Aksu'nun Aldatıldık şarkısını okudu.

14 yaşında Türkiye Sanat Müziği yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Rana Kara, Sezen Aksu'ya ait olan Aldatıltık’ı Gürkan Kömürcü ile birlikte yeniden yorumladı.

Rana Kara, yayınlanan ilk teklisi ile ilgili heyecanını paylaştığı sosyal medya gönderisinde Gürkan Kömürcü ve sevenlerine teşekkürlerini iletti.

"Merak ve heyecanla bekliyorum"

Rana Kara, sevincini şu ifadelerle aktardı;

“Bu süreçte, enerjime enerji kattığın için Gürkan Kömürcü teşekkür ederim. Hayatımın ilk teklisi senin ellerinden çıktığı için çok mutluyum. Bu zamana kadar ben olma yolumda beni hırslandırdığınız için; beni tanıyan, tanıdığını düşünen, beni seven, sevmeyen herkese de teşekkür ederim. Paylaşımlarınız, yorumlarınız, desteğiniz çok değerli. Merak ve heyecanla bekliyorum.”

İşte, dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunulan o şarkı...

Rana Kara Aldatıldık şarkısını yorumladı

