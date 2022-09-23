Petrol
88.01
-2.71%
Euro
17.9632
-0.43%
Dolar
18.3994
0.44%
Altın
973.25
-1.08%
Borsa
3297
0.06%
Bitcoin
352.321
-0.78%
BTXN Coin
8.09
-0.12%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Rana Kara Aldatıldık şarkısını yorumladı

    Türkiye Sanat Müziği yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan genç şarkıcı, Sezen Aksu'nun Aldatıldık şarkısını okudu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rana Kara Aldatıldık şarkısını yorumladı

    14 yaşında Türkiye Sanat Müziği yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Rana Kara, Sezen Aksu'ya ait olan Aldatıltık’ı Gürkan Kömürcü ile birlikte yeniden yorumladı.

    Rana Kara, yayınlanan ilk teklisi ile ilgili heyecanını paylaştığı sosyal medya gönderisinde Gürkan Kömürcü ve sevenlerine teşekkürlerini iletti.

    "Merak ve heyecanla bekliyorum"

    Rana Kara, sevincini şu ifadelerle aktardı;

    “Bu süreçte, enerjime enerji kattığın için Gürkan Kömürcü teşekkür ederim. Hayatımın ilk teklisi senin ellerinden çıktığı için çok mutluyum. Bu zamana kadar ben olma yolumda beni hırslandırdığınız için; beni tanıyan, tanıdığını düşünen, beni seven, sevmeyen herkese de teşekkür ederim. Paylaşımlarınız, yorumlarınız, desteğiniz çok değerli. Merak ve heyecanla bekliyorum.”

    İşte, dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunulan o şarkı...

    Rana Kara Aldatıldık şarkısını yorumladı

    Rana Kara Aldatıldık şarkısını yorumladı #1


    Yılmaz Morgül ağaç adam oldu
    Magazin

    Yılmaz Morgül ağaç adam oldu

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın
    Magazin

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın

    Görüş Bildir