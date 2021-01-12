Rauf Denktaş’ın anıt mezarı 9 yıldır bitirilemedi

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu ölüm yıl dönümüne bir gün kala anıt mezarının tamamlanamamış olması tepki topladı.

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, yarın 9’uncu ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak.

13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Denktaş’ın ölümünün ardından KKTC devleti anıt mezar yapılması kararı almıştı.

8 HÜKÜMET DEĞİŞTİ

Ancak 2012’den bugüne kadar 8 hükümet görev almasına rağmen anıt mezar bütçe yetersizliği nedeniyle 9 yıldır bir türlü bitirilemedi.

Anıt mezarının etrafında ki molozlar, otlar ve kurumuş ağaçlar ve anıt mezar içindeki çocuk parkının yanı sıra birçok bölümün de bitirilememesi dikkat çekiyor.

"UTANÇ MESELESİ"

Anıt mezarın 9 yıldır tamamlanmamış olması da Denktaş ailesinin tepkisine neden oldu. Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, anıt mezarın tamamlanamamasını ’utanç’ olarak değerlendirdi.

Babasının vasiyetinin aile mezarlığına gömülmek olduğunu ifade eden Ender Denktaş Vangöl, “Eğer devlet bize yapacağız dememiş olsaydı, biz kendimiz mezarımızı yapardık. Anıt mezarın bir türlü tamamlanması bir utanç meselesidir. Bunu yapacak olan biz değil, devlettir. Burada bürokrasi çok ağır işliyor. Babamın ruhunun rahat etmesi için anıtın bir an önce bitirilmesi gerekir.” dedi.

"İNŞALLAH BU YIL BİTER"

"Babamın ölümünden 3 sene geçene kadar oraya hiçbir şey yapmadılar” diyen Vangöl, “İlk olarak yapımı üstlenen şirket ani karar ile vazgeçti. İkinci şirket anıt mezarın ve binaları yaptı öylece bıraktı. Abim Serdar Denktaş Maliye Bakanlığı döneminde ne yapıldı ise o yapıldı. Babamın anıt mezarının 9 yıldır yapılmasını bekliyoruz. Son haftalarda Dışişleri Bakanlığı anıtın önünde ki mozeleyi yaptırdı. Kısmetse bu yıl ilk defa anıtın önünde anma töreni yapılacak. Babama ait tüm eşyaların sergilenecegi müzenin iç mimarisinin yapılmasını bekleniyor inşallah bu yıl biter diye düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.