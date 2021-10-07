Rebiülevvel ayı faziletleri

Mevlid Kandilini de içerisinde barındıran Rebiülevvel ayına girmiş bulunmaktayız. Peki Rebiülevvel ne demektir? Rebiülevvel ayının önemi nedir? Bu ayda neler olmuştur? Hepsini sizin için araştırdık...

Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına Rebîü’l-evvel adı verilir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (SAV) genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de Rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr Mağarası'na sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem (SAV) 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir.

(Sevr Mağarası)

12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ Vadisi'nde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.

Hz. Peygamber’in (SAV) vefatının da rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem (SAV) 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

Hz. Peygamber’in (SAV) doğum, hicret ve vefatının Rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, Rebîülevvel ayının Araplarda bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin Müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.