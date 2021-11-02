Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel son günü 2021

7 Ekim 2021'de başlayan Rebiülevvel ayını uğurlamaya hazırlanan müslüman alemi, son günü ne zamana denk geliyor araştırıyor. İşte Rebiülevvel ayı bitiş tarihi...

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı, 2021 yılında 7 Ekim itibariyle başladı.

Rebiülevvel, Peygamber (s.a.v) Efendimizin doğduğu ay olmasından da kaynaklı olarak islam alemi için büyük önem ve anlama sahiptir.

Ayların en şereflisi Rebiülevvel'i uğurlamaya hazırlanan müslümanlar, son güne kadar ibadetlerini sürdürüyor. Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek, son günü ne zaman soruları da akıllarda yerini aldı.

Peki 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? İşte son günü...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.