Rebiülevvel ayı ne zaman? 2022 Diyanet Rebiülevvel ayı başlangıç tarihi

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayının bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Rebiülevvel ayı başlangıç tarihi...

Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği aydır.

Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in 2022'de ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında yerini aldı.

İslam alemi için büyük önem arz eden Rebiülevvel ayının 2022 yılında ne zaman başlayacağı ve bu ay içinde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor.

Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? 2022 Diyanet Rebiülevvel ayı başlangıç tarihi ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadetler edilir? İşte Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı tarihleri ve ibadetleri...

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı, bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.

Rebiülevvel ayı, Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (s.a.v.), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekilmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Ayrıca sadaka verişmeli ve salavatlar ile meşgul olunmalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

REBİÜLEVVEL AYI DUALARI, HANGİ DUA OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir. İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.