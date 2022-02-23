Recep ayı 27. gecesi ne zaman 2022? Faziletli dokuz günden biri...

Recep ayı 27. gecesi ne zaman 2022? Faziletli dokuz günden biri...

Üç aylardan ilki olan Recep ayının 27. gecesi, Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Peki bu sene Recep ayı 27. gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi ve faziletleri...

Üç ayların içinde bulunan müslüman alemi, Recep ayını idrak ediyor...

Recep ayının 27. günü ise Miraç Kandili olarak kutlanacak, eller semaya yükselecek.

İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, faziletleriyle bilinen Recep ayı 27. gecesi ne zaman denk geliyor merak ediyor.

Bu kapsamda Recep ayı 27. gecesi ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili ne zaman? Faziletleri nelerdir, neler yapılır? gibi sorular gündeme taşındı.

İşte Recep ayı 27. günü tarihi ve faziletleri...

RECEP AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. gecesi, Miraç Kandili'ne denk gelmektedir. 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili olarak idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİ FAZİLETLERİ

Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir.

İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir.

Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Bu günün büyük bir şerefi vardır. Ebu Hureyre Hz. Peygamber’in (asm) şöyle söylediğini rivayet eder:

“Her kim ki, Recep ayının yirmi yedinci gününde oruç tutarsa, Allah (cc), o kimseye altmış ay oruç tutmuş gibi sevap yazar.” (Ebu Musa el-Medenî)

Peygamber Efendimiz (asm)bir hadis-i şeriflerinde Miraç Gecesi için şöyle buyurmuştur:

“ Bu gece ibadet edene yüz senenin sevabı vardır…” (Ebu Musa el-Medenî)