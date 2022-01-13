Recep ayı ne zaman başlıyor 2022? Recep ayı 1. gün tarihi

Üç aylardan ilki olan Recep ayının tarihi İslam aleminin gündeminde. Peki 2022 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 1. günü...

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep, dört gözle bekleniyor.

Recep ayını ibadet ederek geçirmek isteyenler, Recep ayının başlayacağı tarihi merak ediyor.

Peki, 2022 Recep ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte, Recep ayı başlangıcı ve merak edilenler...

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

Üç aylar, 2022 yılında Recep ayının ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

RECEP AYI ORUCU

Üç ayların ağırlıklı olarak oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

'Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.' (Taberani)

'Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.' (Ebu Davud)