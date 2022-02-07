Recep ayı ne zaman, hangi gün bitecek? 2022 Recep ayı son günü...

Recep ayı ne zaman, hangi gün bitecek? 2022 Recep ayı son günü...

Üç aylardan ilki olan Recep ayı içerisinde ibadetlerini yapan müslüman alemi, bitiş gününü de sorguluyor. Peki Recep ayı 2022 ne zaman, hangi gün bitecek? İşte recebin son günü...

Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran mukaddes Üç Aylar, 2 Şubat'ta başladı.

İslam aleminde büyük önemi olan Üç Aylar'da oruç tutmak, ibadetleri yerine getirmek,iyilik yapmak ve tövbe etmek tavsiye ediliyor.

Recep ayı içerisinde yer alan yılın ilk kandili Regaip, geçtiğimiz günlerde idrak edildi. Dua ve ibadetlerle geçecek olan Recep ayının bitiş tarihi de araştırılıyor.

Şaban ayını gözleyen müslümanlar, "Recep ayı ne zaman, hangi gün bitecek" sorusuna yanıt arıyor.

Pkei 2022 Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte son günü...

2022 RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 4 Şubat 2022 tarihinde başladı ve 3 Mart'ta bitecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı, 2022 yılında 4 Mart Cuma günü başlayıp 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Şaban ayının en önemli günü olarak Miraç ve Berat Kandili gösterilmektedir. Miraç Kandili 27 Şubat Pazar; Berat Kandili ise 2022 yılında 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

2022 DİNİ GÜNLER LİSTESİ