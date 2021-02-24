Recep ayı oruçları ne zaman tutulur? Recep ayı 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün?

Recep ayı oruçları ne zaman tutulur? Recep ayı 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün?

Üç aylardan ilki olan Recep ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler 13. 14. ve 15. günlerini araştırıyor. Peki Recep ayının oruç günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Milyonlarca Müslüman alemi İslamiyet'te büyük önemi bulunan üç aylara erişmenin mutluluğunu yaşıyor.

İslam alemi için kutsal ve önemli olan üç ayların girmesiyle birlikte nafile oruç ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar, Recep ayında oruç tutulacak günleri merak ediyor.

13 Şubat itibariyle başlayan Recep ayının 13.14.15. günleri ne zaman? Recep ayının oruç günleri hangileri? İşte detaylar..

RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak görünür ve her zamankinden daha çok aydınlatır.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

RECEP AYI 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde Recep ayının 13. günü idrak edilecek. 27 Şubat Cumartesi Recep ayının 14. günü, 28 Şubat Pazar ise 15. gününe denk gelmektedir.