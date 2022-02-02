Recep ayı zikirleri ve tesbihleri: Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır?

Recep ayı zikirleri ve tesbihleri: Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır?

Üç ayların ilki olan Recep ayına girilmesiyle birlikte bu ayın ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar araştırılıyor. Peki Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır?

Hz. Muhammed'in ''Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir. Ramazan ayına ulaştır.'' duasıyla anlattığı, rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan Recep ayı, gelip çattı.

İslam aleminde bazı günlere özel ibadetler, namazlar ve dualar olabiliyor. Bu noktada mübarek Recep ayını ibadet ederek geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu ayda yapılacak ibadetleri araştırıyor.

Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tespihlerin yanı sıra bu ayın fazileti de merak ediliyor.

Peki Recep ayının fazileti nedir? Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır? Recep ayında çekilecek zikirler ve tespihler nelerdir? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tespihler...

RECEP AYI FAZİLETİ NEDİR?

Kur’an’da insan, 1 ve Asr, 1 surelerinde üzerine yemin edilerek önemi vurgulanan zamanın her anı değerlidir ve boş geçen zamanın telâfisi de mümkün değildir. Bu nedenle ömrümüzün her anının kıymetini bilmeliyiz. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerinden daha fazladır, iki kandil gecesi bulunan yegane ay da Recep ayıdır.

Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR, RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE YAPILIR?

RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (s.av.) şöyle dua ederdi: " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (s.a.v.), başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 'bu namazı kılanın kalbi ölmez' olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark, sonda okunan dua kısımlarıdır. Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'