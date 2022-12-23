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    Regaip kandili ne zaman? 2023 Kandil tarihleri..

    Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği ve 2023 yılındaki kandillerin tarihleri merak ediliyor.
    • 23.12.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 12:13
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    Regaip kandili ne zaman? 2023 Kandil tarihleri..

    Vatandaşlar 2023 yılı kandil tarihlerini araştırmaya başladı. Mübarek gecelerin gelmesini iple çeken vatandaşlar ilk olarak Regaip Kandili'nin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

    2023 yılı dini günler takvimi belli olduktan sonra en çok merak edilen konuların başında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği konusu oldu.

    Peki 2023'ün ilk kandili olan Regaip Kandili hangi tarihte idrak edilecek ve 2023 kandil tarihleri hangileri? İşte merak edilen soruların cevabı..

    Regaip Kandili ne zaman?

    Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

    2023 Kandil tarihleri

    Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma günü

    Regaip Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

    Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi günü


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