Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle yurt genelinde vatandaşlar, birçok camide ibadet ederek dua etti.

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

KOCAELİ

Kocaeli'de, Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu. İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi'ne ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim dinledi. Camilerdeki kandil programları yatsı namazı öncesi yapılan dua ile tamamlandı.

Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - VİDEO

DÜZCE

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

BOLU

Bolu kent merkezindeki tarihi Yıldırım Bayezid Camisi başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programlarda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

BİLECİK

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camii'ne gelenler, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi. Cemaat, yatsı ezanının ardından namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

ZONGULDAK

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası yapılan programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

KARABÜK

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Merkez Ulu Cami'ye gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim de okundu. Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BARTIN

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

TRAKYA

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski Cami'de kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli'nde, Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Regaip Kandili ve Üç Aylar konulu vaaz verildi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

ADANA

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda mevlit okundu, vaaz verildi.

MERSİN

Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

HATAY

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın verdiği vaazın ardından namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okundu ve dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

OSMANİYE

Osmaniye'de tarihi Envarül Hamid Camisi'nde Regaip Kandili dolasıyla program düzenlendi. İl müftüsü Ali Çakmak'ın verdiği vaazın ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üç ayların müjdecisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi ve dualar edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde, KKTC Din İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği organizasyonuyla düzenlenen programa çok sayıda KKTC vatandaşı katıldı.

KONYA

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaib Kandili’nde Konyalı vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu. Mevlana Hazretleri'nin türbesi yakınında bulunan Selimiye Camii’nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Namaz çıkışında ise vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfalılar, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Balıklıgöl’e akın etti. Büyük küçük demeden bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosu içerisindeki camilere giden Şanlıurfalılar, namaz kılıp dua etti.

Eyyübiye Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bir grup genç kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hurma, lokma tatlısı, salep ve kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti. İkramlar en çok çocukları sevindirdi. Dağıtılan yiyecek ve içecekleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Çocuklar, kandil olduğunu ve herkesin simit dağıttığını söyleyerek camiye geldiklerini belirtti.