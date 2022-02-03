Regaip Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili tesbih ve zikirleri 2022

Mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyor. İşte 2022 Regaip Kandili tesbih ve zikirleri..

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği ve mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili, bu yıl 3 Şubat Perşembe yani bugün idrak ediliyor.

Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşliğin güçlendiği, maneviyatın ve huzurun önemli olduğu Regaip Kandili'nde ibadet yapmak ve dua etmek müslümanlar için büyük önem taşıyor.

Dua kapısının ardına kadar açık olduğu bu gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmek isteyenler, Regaip Kandili'nde zikir ve tespih çekmek, Allah'ın affına sığınmak ve dua etmek gerekir.

Bu nedenle "Lütuf ve ihsanlarla dolu gece" anlamına gelen Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? İşte 2022 Regaip Kandili tesbih ve zikirleri...

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ''Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: 'Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)' derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.''

2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: ''Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: ''Kim, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere ''Sübhânallahi ve bihamdihi'' derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.''

3. Lâ ilâhe illallah Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: ''Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.''

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaib Kandili'nde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Lâ ilâe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

ÜÇ AYLAR ZİKİRLERİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi: " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (s.a.v.), başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

Recep ayının son 10 günü 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'