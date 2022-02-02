2022 yılının ilk kandili yarın idrak edilecek ve bol bol ibadet yapılacak. Kandil günü oruç tutmak isteyenler ise "Regaip Kandili'nde oruca nasıl diyet edilir, fazileti nedir?" sorusunu araştırıyor.

Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edileceği üç aylar, başladı.

Müslümanlar tarafından her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan üç ayların başlangıcı için, bugün oruç tutuldu.

Bazı vatandaşlar bugün oruç tutarken, bazıları ise yarını yani 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'ni beklemeye başladı.

Bunun akabinde oruç tutmaya hazırlananlar, "Regaib Kandili'nde oruca nasıl diyet edilir, fazileti nedir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Regaib Kandili'nde oruca nasıl diyet edilir, fazileti nedir? İşte yanıtı...

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü yani bugün değil yarın idrak edilecek.

Regaip Kandil'inde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz değil ama sünnettir.

Bu oruca geceden niyet etmek gerekir. Diyanet'te yer alan bilgiye göre; "Yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet edilmesi yeterlidir.

Kalben niyet etmek yeterli ancak niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması yine niyet sayılır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.