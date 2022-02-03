Regaip ne demek, anlamı nedir? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

İslam alemi için oldukça özel bir gün olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. Müslümanlar ise, Regaip ne demek, kelime anlamı nedir? osrularına yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili, 3 Şubat Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor.

Edilen duaların geri çevrilmediği bilinen bu mübarek gecede, bol bol dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek ve namazlar kılınacak.

Bu mübarek güne kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan milyonlarca Müslüman, Regaip Kandili'ne dair bilgileri araştırıyor.

''Regaip ne demek, anlamı nedir?'' sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki Regaip ne demek, kelime anlamı nedir? Regaip Kandili'nin önemi nedir? İşte detaylar..

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte ''kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış'' anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe ''bol sevap ve mükâfat, faziletli amel'', özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak ''müstehap, nâfile ibadet'' mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Regaip Kandili'ndeki ''Regâip'' kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "Re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib"dir.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Üç aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Regaip Kandili, ihsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir.

Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir.

Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.