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    Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 06:10
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    Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Kırıkkale’de bir iş yerinin reklam tabelasında sıkışıp kalan yavru kedinin sesini duyan esnaflar itfaiye ekiplerine haber verdi.

    YAVRU KEDİ HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi kurtardı.

    Sağlık durumunun iyi olan kedi hayvan barınağına teslim edildi.

    Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #1

    Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #2

     

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