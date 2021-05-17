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- Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 17.05.2021 - 06:10
Kırıkkale’de bir iş yerinin reklam tabelasında sıkışıp kalan yavru kedinin sesini duyan esnaflar itfaiye ekiplerine haber verdi.
YAVRU KEDİ HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ
Olay yerine gelen ekipler tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olan kedi hayvan barınağına teslim edildi.