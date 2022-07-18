Reklam ve yayıncılıkta yeni bir soluk CaffeTV

Reklam ve yayıncılıkta yeni bir soluk CaffeTV

Bu aralar gittiğiniz cafelerin televizyonlarına gözünüz takıldı mı? 2019 da ilk deneme yayınlarını yapan CaffeTV, pandemi sonrası yayın hayatına tamamen başlamış oldu.

İlk amaçları 18-35 yaş arası kitleye dijital reklamlar haricinde ulaşma hedefiyle başlayan yolculuk, 1 ay gibi kısa bir sürede İstanbul'da 250 işletmede 2100 ekranda aktif olarak izlenmeye başladı.

Kurucu ortaklardan Samet Şirinyurt ve Özgür Şahin'in söylemlerine göre hedefledikleri, reklam verenleri gençlerle gerçek dünyada da buluşturmak ve reklam gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak işletmelere ayırarak pandemi sonrası işletmelere destek ve hizmet kalitesini arttırmasında fayda sağlamak ilk öncelikleri.

İleriye dönük planlarından da bahseden kurucu ortaklar, İstanbul'da anlaşmalı oldukları işletme sayısını 500'e çıkarıp ardından İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde de faliyete geçmek.

Burdan hareketle 3 adımdan söz ediliyor. Yukarıda bahsettiğimiz ilk 2 adımdan sonra sıranın futbol kültürünün yaygın olduğu ülkelerde yayın hayatına başlayacaklarını fakat şuan ülkeler netleşmeden, ülke isimlerinden de bahsetmek istemediklerini dile getirdiler.

Yayın istatistiklerini de açıklayan CaffeTv haftalık 2.1 milyon genç tarafından izleniyor. Ortalama 1-2 saat minimum vakit geçirildiğini ve reklam veren firmanın reklamını en az bir kere görme oranının %99'un üzerinde olduğu paylaşılan istatistiklerden.