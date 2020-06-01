Renault ve Dacia araçlarınız için orijinal yedek parça

Renault ve Dacia araçlarınız için orijinal yedek parça

Firmamız, insan odaklı çalışan ve özel olarak Renault ve Dacia araçlarınızın yedek parça temininden sorumlu bir kurum olarak hizmet vermektedir.

1977 Yılında Ankara İskitler Büyük Sanayi'de Ekrem Çiftçi tarafından kurulan Oto Ekrem, 40 yılı aşkın tecrübesi ile oto yedek parça sektöründe stokta bulunabilirlik ve fiyat avantajları ile bilinilirliğini koruyan köklü bir firmadır.

Kurulduğumuz günden bu yana ürün portföyümüzü müşterilerimizin talepleri doğrultusunda genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Misyon olarak, dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden kaliteyi en ucuza sizlere sunmayı benimsemiş olan firmamızın vizyonu, yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımlarla bölgemizde ekonomik orijinal yedek parça bayisi olmak ve ürünlerimizin zamanında teslim edilmesidir.

Temel ilke ve değer olarak güven ve dayanışmadan taviz vermeyen Oto Ekrem, kurulduğu ilk günden bu yana Ankara ve çevre illere Renault ve Dacia araçların yedek parçalarını sağlamış, pek çok aracın trafiğe sağlıklı bir şekilde katılmasına yardımcı olmuştur.

2017 yılı itibari ile Türkiye'nin her yerinden en uygun fiyata orijinal yedek parça temini sağlayabileceğiniz ayrıca kargolarınızı da canlı takip edebileceğiniz web sitemizle hizmetinizdeyiz.

Firmamızın deneyimlerinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz anindaparca.com online orijinal yedek parça satış sitemiz ile e-ticaret dünyasına kapılarımızı açıp müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefledik.

E-ticaret sitemizde Renault ve Dacia orijinal yedek parça çeşitlerine yer verdik. Online mağazamız üzerinden motor yağı, komple motor, şanzıman gibi oto yedek parça çeşitlerini temin edebilirsiniz.

Ankara içerisine olan siparişleriniz aynı gün içerisinde teslimat avantajı sağlayan firmamız, Ankara dışındaki siparişlerinizi ise ertesi gün kargo garantisi ile sizlere ulaştırıyor.

Türkiye’nin en işlek Renault ve Dacia yedek parça mağazası olan anindaparca.com kaliteli ve güvenilir hizmet veren online alışveriş sitemizde bakım ürünleri, motor ürünleri, aks ürünleri, porya ürünleri, bilya ürünleri, kaporta ürünleri, aydınlatma ürünleri ve daha fazlası en düşük fiyatlarla değerli müşterilerimizle buluşuyor.

İletişim : 0312 278 04 69

Web adresi : www.anindaparca.com