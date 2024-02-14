Rengi karardı! Adana'da dereyi kirleten fabrikaya para cezası Adana'daki Deliçay Deresi'nin, yakınındaki organize sanayi bölgesinden gelen atıkların etkisi ile iki gün önce rengi değişti ve etrafına dayanılmaz bir koku yaydı. Yapılan şikayetler sonucunda, kirliliğe neden olan fabrikaya ceza kesildi.

AA

Çevreyi kirleten tesislere ceza verilmeye devam ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Deliçay Deresi, fabrika atıkları nedeniyle önce beyaz, sonra da siyah ve mor aktı.

Yapılan incelemeden sonra dereyi kirleten fabrika belirlenerek para cezası uygulandı.

Etrafında yaşayan halk, endişelenerek kirlilik ve kokudan şikayetçi oldu.

"Derede canlı kalmadı"

Vatandaşlar ve çevre kuruluşları dere yatağına Organize Sanayi Bölgesi'nden bırakıldığı iddia edilen atıklar için sıkı bir denetim yapılmasını isterken, dere yatağında daha önce bulunan kurbağa, kaplumbağa ve balık gibi canlıların artık yaşamadığını iddia etti.

"Yazın durum daha da kötü"

Kozan küçük sanayi esnafı Mustafa Yiğenoğlu, şu bilgileri verdi:

Yazın özellikle kokudan duramazsınız. Kaç sefer şikayette bulunduk, dilekçeler verdik. Organizeden geldiği söyleniyor, onlar biz bırakmadık diyor. Birkaç gündür mavi akıyordu ondan önce beyaz akıyordu. Bugün biraz açıldı rengi. Yazın daha da kötü.

"Şikayetlerimize sonuç alamıyoruz"

Dereden şikayetçi olan esnaf Mahmut Çelik ise şöyle konuştu:

Burada 5-6 ay önce zeytinyağ kokusu vardı ve simsiyah akıyordu, mahallenin organize sanayinin bir parçası tüm atıklar buraya geliyor. Defalarca şikayet edildi ama sonuç alamıyoruz sürekli kirli akıyor.

"10 yıldır bu soruna bir çözüm bulunamadı"

Kozan TEMA Vakfı bir önceki dönem temsilcisi Derya Deniz, bölgede sürekli şikayet olduğunu ve kirliliğin gözlemlendiğini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

Daha önce birçok kez tepki gösterildi ama 10 yıldır bu soruna bir çözüm bulunamadı. 2011 yılından sonra faaliyetlerini artıran Organize Sanayi bölgesindeki fabrikalardan olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki buralarda fabrikalar üretim yapmalı üretimi artırmalı ki Kozan ve ülke ekonomisine katkı sağlamalı ama bunlar yasal sınırlar içinde olmalı. Tüm fabrikalar çevre kirliliğine yönelik tüm önlemlerini almalı. Canlı çeşitliliği çok fazla kaplumbağa, kurbağa biyolojik çeşitliliği olan bir dere. Bu kirlilik aşırı artıyor ve temas eden otların bile kuruduğu zamanlar oluyor. yetkililerin gerekli denetimleri yaparak çevreye duyarlı üretim olmasını istiyoruz.

“Firma tespit edilip ceza uygulandı”

Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, gerekli incelemelerin başlatıldığını ve yapılan ilk denetimlerde bir firmanın personelinin bir boya içeren maddenin yanlış yere dökülmesi ile dere yatağında renk değişimi olduğu belirterek, şöyle konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek gerekli müdahale yapıldı. Firmaya idari para cezası uygulandı ve dere temizliğinin yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)