Renk renk, çeşit çeşit, desen desen: Dünyaca ünlü kapalı çarşılar Dünyanın birçok yerinde, mutlaka görmeniz gereken büyük kapalı çarşılar vardır. Seyahate çıkmadan önce bunların isimlerini bilmek iyi olabilir. Ancak Türkiye'de ki meşhur çarşıların yerini tutan olur mu bilinmez!

Kapalı çarşılar, bir şehrin en önemli ticari merkezleri arasında yer alır. Birçok marka ve ürünün yer aldığı bu mekanlar, kültürel açından da önemlidir.

Bu mekanların kültürel ve ticari açıdan gelir getirmesi de turistler vesilesi ile oluyor.

Daha önce hiç gitmedikleri ülkelere gidenler, oranın en büyük çarşılarından gezintiye başlıyor.

Türkiye'de de yer alan Kapalıçarşı, turist ve ticari açıdan önem taşıyor. Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı, bugün 45.000 metrekarelik dev bir alan üzerinde 3.600 dükkana ev sahipliği yapıyor.

Bazı günler ziyaretçi sayısının 500 bini bulduğu Kapalıçarşı’da halıdan tekstil ürünlerine, ziynet eşyalarından çinilere kadar oldukça geniş bir yelpazede birbirinden farklı ürün bulmak mümkün. Dünyanın en ünlü kapalı çarşıları arasındaki Kapalıçarşı, Beyazıt semtinde bulunuyor.

Diğer ülkelere bakmamız gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

La Boqueira, Barcelona, İspanya'da yer alan bu çarşı, şehrin ana caddesinde bulunuyor.

Bu çarşıda sebzeden meyveye varana kadar her şey satılıyor. Üstelik taze. Yolunuz düşerse mutlaka bir göz gezdirin!

ABD - Pike Place Market, Seattle

Burası 1907 yılında ziyarete açıldı. ABD'nin en eski gıda ve çiftlik pazarıdır aynı zamanda. Pike Place Market’ta el yapımı eşyalardan farklı gıda türlerine, geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca, “Batı tarzında bir kapalı çarşı” olarak tarif ediliyor.

Temple Street, Hong Kong

Yolunuz Yau Ma Tei taraflarına düşerse, bu çarşıya mutlaka uğrayın. Burası diğer birçok çarşı gibi geniş ürün yelpazesi ve ayrıca güzelliğiyle de dikkati çekiyor.

Tebriz Çarşısı, Tebriz

İpek Yolu üzerinde bulunan Tebriz Çarşısı, şehrin kalbinin attığı bir nokta. 2010’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren çarşı, toplamda 27 hektarlık bir alan kaplıyor.

Tebriz Çarşısı’nda 5.000’in üzerinde dükkan, 30 cami ve 40 farklı meslek erbabı bir arada bulunuyor.

St. Lawrence Market, Toronto

St. Lawrence Market, dünyanın en büyük çarşıları arasında başı çekiyor. Güney Çarşısı, Kuzey Çarşısı ve Hall olmak üzere üç ana mekandan oluşan St. Lawrence Hall; birçok çiftçiye, aşçıya, zanaatkar ve tüccara ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan birçok kişi, geçimini buradan sağlıyor.

2012 yılında National Geographic tarafından dünyanın en iyi gıda pazarı seçilen ve 1800’lerin başından bu yana aktif olan çarşıya mutlaka gidin!

Han el-Halili, Kahire

Kahire'de turistlerin uğrak mekanlarından olan Han Halili Çarşısı, güzelliği ve içerisindeki çeşit çeşit ürünüyle dikkati çekiyor.

“Kahire’nin alışveriş cenneti” olarak anılan bu çarşı, özellikle baharatlarıyla göz dolduruyor.