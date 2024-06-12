Haberler



Yaşam



Renkleri karışan çamaşırlara pratik çözüm: Yarım su bardağı ekleyin, eski haline dönecek

Renkleri karışan çamaşırlara pratik çözüm: Yarım su bardağı ekleyin, eski haline dönecek Bazı çamaşır yıkama hataları ve uzun süre kullanılan kıyafetlerin düzenli yıkanması sonucunda renklerin solması kaçınılmaz olabilir. Bu durum, sevdiğiniz kıyafetlere veda etmenize sebep olabilir. Ancak endişelenmeyin, çözümü aslında çok kolay!