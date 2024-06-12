Renkleri karışan çamaşırlara pratik çözüm: Yarım su bardağı ekleyin, eski haline dönecek

Sevdiğiniz ve uzun süre giymek istediğiniz kıyafetlerin solması veya renklerinin değişmesi moralinizi bozabilir.
Bazı durumlarda çamaşır deterjanının kıyafetler üzerinde birikmesi veya uzun süreli kullanım da bu soruna sebep olabilir.
Ancak endişelenmeyin, sevdiğiniz kıyafetlerle vedalaşmak zorunda değilsiniz.
Kıyafetlerinizi yeniden canlandırmak için çok pratik bir yöntem var. Bu yöntemle eski haline dönecek.
Rengi karışan kıyafetlere pratik çözüm!
Solmuş kıyafetlerinizi ve deterjanınızı çamaşır makinesine koyun.
Tambura yaklaşık olarak yarım su bardağı tuz ekleyin.
Ardından çamaşır makinenizi çalıştırın.
Tuz, kıyafetlerinizi yeniden canlandırarak solmuş renklerini geri kazanmalarına yardımcı olur.
Çamaşırlar yıkandıktan sonra çıkarıp kurutmaya atabilir veya asarak kurumaya bırakabilirsiniz.