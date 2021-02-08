Renkli bir atıştırmalık: Fırınlanmış pancarlı humus

Hatay Mutfağı’nın en sevilen klasik lezzetlerinden biri olan humus, kıvamı ve rengiyle sofralarınızı şenlendirmeye geliyor…

Kökeni Orta Doğu’ya dayanan humus, adını Arapça’da nohut anlamına gelen ’Hummus’ kelimesinden alır. Başta Hatay olmak üzere ülkemizde de sevilerek tüketilen bu lezzet, besleyici olması özelliğiyle de tercih edilen yiyecekler arasında.

İçerdiği vitaminlerin de ötesinde en güçlü antioksidan olarak bilinen mor yiyeceklerin başında gelen pancar, bu humus tarifiyle sofralarımızdaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Klasik bir humusun pancarın kadifemsi dokusuyla buluşmasına bayılacaksınız. Rengiyle ise özellikle çocukların beğenisini toplayarak sağlıklı bir atıştırmalık sosla ara öğünlerini zenginleştirmelerini sağlayabilirsiniz.

FIRINLANMIŞ PANCARLI HUMUS TARİFİ

Malzemeler

- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 adet pancar

- 4 diş sarımsak

- 6 yemek kaşığı zeytinyağı

- 6 yemek kaşığı bardağı tahin

- 1 adet limon suyu

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için;

- Beyaz peynir

- Maydanoz

- Zeytinyağı

Yapılışı

1. Pancarları yağlı kağıdının üzerine alıp, sarımsakları ve zeytinyağını ekleyip sarın. Daha sonra alüminyum folyoya sarın ve önceden ısıtılmış 180°C deki fırında pancarlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

2. Pişen pancarların kabuklarını soyup birkaç parçaya ayırın ve mutfak robotuna alın. Ardından haşlanmış nohut, sarımsak, zeytinyağı, tahin, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin.

3. Hazırladığınız humusu çukur bir tabağa aldıktan sonra beyaz peynir, maydanoz ve zeytinyağı birlikte servis edin.