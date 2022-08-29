Reşadiye'de koyun yıkama ve ilaçlama işlemi zamanı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hayvancılık yapanlar için bugünler koyunların yıkanma ve ilaçlanma dönemi.

Tokat'ın Kapadokya arazisi içerisinde yer alan Reşadiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, hareketli günler geçiriyor.

Küçükbaş hayvanları olan çiftçiler, koyunlarını yıkayıp ilaçladığı bir dönemden geçiyor.

Koyunların yıkanması renkli görüntülere sahne oldu

İlçede faaliyet gösteren hayvancıların koyun yıkama ve ilaçlama faaliyetlerinin geldi renkli görüntüleri, yayınımıza whatsapp hattından gelen ve besicilerin kendi çektikleri videoya yansıdı.

Koyun yıkama işlemi-VİDEO

Koyunların yıkanma görüntüleri gülümsetti

Video, koyunların sürü halinde yıkanma alanına girmesi ile başlıyor. Burada bir kişi tarafından sabunlu su havuzlarından sıra ile geçirildiği görülen koyunların sevimli görüntüsü görenlerin içini ısıtıyor.

Yetiştiricilerinin gözetiminde ve müdehalesi ile yıkanan koyunlar artık sıcaklara karşı daha dayanıklı ve hastalıklara karşı daha korunaklı hale geliyor.