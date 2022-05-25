Resmen değişti! Ehliyet sınavında bir ilk: Artık sorular...

Ehliyet sınav sorularında yapılan değişiklik, sürücü adaylarının merak konusu oldu. İşte ehliyet sınavında yeni dönem...

Sürücü adayları, ehliyetlerini almak için ilk olarak yazılı bir sınava tabi tutuluyor.

Ehliyet hayaline kavuşmak için gün sayan adaylar, sınav öncesi soru ve konu dağılımına ilişkin detayları araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınav sorularında değişiklik kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Animasyonlu soru çıkacak

Millî Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soru soracak.

Ehliyet sınavında yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor."

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.