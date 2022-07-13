Resmi Gazete 13 Temmuz 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Temmuz 2022 tarihli ve 31892 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 13 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

13 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7415 Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri