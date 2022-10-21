Resmi Gazete 21 Ekim Cuma 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 21 Ekim Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 21 Ekim 2022 tarihli ve 31978 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 21 Ekim 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (No: 2022/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/25857 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2020/3964 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri